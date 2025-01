CraxiTajani | è stato un grande protagonista politica estera italiana

Leggi su Ildenaro.it

Hammamet, 18 gen. (askanews) – “E’ giusto stare qui”, Bettino Craxi è“unitaliano, non doveva morire in esilio, l’esilio è qualcosa che ci ricorda tempi bui. Un uomo che èuno dei grandi protagonisti, insieme ad Andreotti e a Berlusconi, della”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani al cimitero Cristiano di Hammamet, a margine delle commemorazioni per il 25º anniversario della morte di Bettino Craxi, qui sepolto. “Craxi – ha proseguito Tajani – èl’uomo che ha avuto il coraggio di mettere un segnale chiaro, una differenza, tra socialismo e comunismo, un uomo che ha avuto il coraggio di difendere l’autonomia dell’Italia, ha avuto il coraggio di guardare con attenzione al Medio oriente, un uomo che ha avuto il coraggio di fare grandi battaglie anche garantiste, ricordiamo la vittoria al referendum sulla responsabilità civile dei magistrati, ricordiamo tutta la vicenda della scala mobile, èun, primo ministro, un uomo dispessore eamico di Silvio Berlusconi.