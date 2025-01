Liberoquotidiano.it - Craxi: Amelio, 'come re Lear, non si rassegnava alla decadenza del potere'

Roma, 18 gen (Adnkronos) - "Dimi affascinava il dramma di un uomo che non sa accettare ladel corpo, lui era malatissimo, e non si rassegnadel. La sua arroganza lo portava a considerarsi quasi immortale e invece tutti gli avevano voltato le spalle, anche quelli che lui aveva beneficiato. Berlusconi, per dire. Insomma, io, con 'questo'mi sono in qualche modo identificato". Lo dice Gianni, regista del film 'Hammamet' su Bettini, in una intervista di Giosi Mancini e Annarosa Macrì pubblicata domani sul 'Quotidiano del sud'. "C'è una figura-chiave in Hammamet ed è Stefania-Cordelia, la figlia di, che si attacca a lui, diventa la sua ragione di vita e lo spinge a vivere. E io una figura così la vorrei, anzi ce l'ho: è mio figlio -spiega il regista-.