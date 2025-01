Corsini | Latino importante per la logica? Tutte le discipline possono aprire la mente Le poesie a memoria non sono mai scomparse

Leggi su Orizzontescuola.it

"Valditara insiste molto sull'ignoranza di queste giovani generazioni, che non conoscono alcuni testi o esponenti importanti. In realtà le indagini ci dicono che le generazioni più anzianemolto più indietro dei giovani sulla matematica e la comprensione del testo. Ovvia, non si può generalizzare".L'articolo: “per lalela. Lenonmai” .