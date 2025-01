Coppa del Mondo di Sci Alpino Goggia è da favola a Cortina | vince la discesa libera

Leggi su Ilfaroonline.it

, 18 gennaio 2025 – Sabato da sogno per Sofia. La campionessa azzurra ha vinto la sua 26esima gara indel, aggiudicandosi lad’Ampezzo, sulla leggendaria Olympia delle Tofane (crono finale 1’33?95). La 32enne bergamasca ha preceduto di 42 centesimi la norvegese Kajsa Vickhoff Lie e di 55 l’altra azzurra Federica Brignone. Quarto posto per Lara Gut-Behrami., quarta vittoria aPerè un sabato da incorniciare, dopo le due uscite in due gare a St. Anton di pochi giorni fa: “Quando sono arrivata al traguardo e ho cercato la mia posizione sul tabellone avevo il cuore in gola” ha spiegato l’azzurra a fine gara -. Non è stata laperfetta, ho commesso un paio di errori ma sono riuscita a rimanere concentrata. Sapete tutti quantovale per me, sono molto contenta”.