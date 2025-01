Juventusnews24.com - Conferenza stampa Conceicao post Juve Milan LIVE: le sue dichiarazioni

di Marco Baridon: le suedopo il match della 21ª giornata di Serie A 2024/25(inviato all’Allianz Stadium – Sergioha parlato indopo, valida la 21ª giornata di Serie A 2024/25.COSA E’ SUCCESSO NEL SECONDO TEMPO – «Il primo passo per vincere una partita è volerla vincere. Il primo tempo è stato abbastanza buono, mentre laè arrivata una volta davanti a Mike mentre noi 3/4. Sono io il responsabile di questa sconfitta ma dopo la ripresa ognuno deve farsi un’esame di coscienza. Davanti a una grande squadra eravamo sotto pressione, non riuscivamo ad uscire dall’area. Ma sono io che devo cambiare questo atteggiamento nei giocatori, ognuno però deve fare un’esame di coscienza. Prendo io le responsabilità ma dobbiamo avere le basi per vincere le partite.