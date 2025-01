Fanpage.it - Concorso Polizia Penitenziaria per 3246 Allievi, bando online: requisiti e come inviare domanda

È stato pubblicato ilrelativo al nuovoper l'assunzione di 3.246 nuoviagenti di. I candidati dovranno sostenere una prova scritta e una prova di efficienza fisica. Laandrà presentata in via telematica entro e non oltre il 14 febbraio 2025.