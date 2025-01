Agrigentonotizie.it - Compostezza e mondanità con Mattarella che avverte: “Se smettiamo di credere nel futuro, il passato cesserà di essere nostro”

Leggi su Agrigentonotizie.it

La mattinata del primo atto di Capitale italiana della cultura imponeva un protocollo preciso, non solo dettato da esigenze di sicurezza per la presenza del presidente, ma anche per tutta una serie di tempi televisivi da rispettare. C’erano i collegamenti Rai con tanto di scaletta e.