Combinata nordica, Oftebro brucia Lamparter in volata nella Gundersen di Schonach. Riiber crolla nel fondo

Jens Luraassi inventa una rimonta da urlo nel segmento die vince ladi(in Germania), evento inaugurale della quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di. Primo successo dell’inverno per il norvegese, che raggiunge così quota 6 affermazioni individuali in carriera nel circuito maggiore rimettendosi in corsa per la Sfera di Cristallo., 12° dopo il segmento di salto mattutino andato in scena sul trampolino piccolo, ha recuperato il minuto di distacco che lo separava dal leader Jarl Magnusal via della 10 chilometri a inseguimento,ndo poi inl’austriaco Johannes(che partiva 6°prova sugli sci stretti con un gap di 40 secondi dalla vetta).Podio completato in terza posizione dal finlandese Ilkka Herola, che partiva insieme ama non è stato in grado di tenere il passo dei primi due nell’ultimo chilometro dellaodierna.