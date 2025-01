Bergamonews.it - Cividate, alla stazione ferroviaria trovato il corpo senza vita di un uomo

Leggi su Bergamonews.it

al Piano. Unvicino ai binari della. Nella serata di venerdì 17 gennaio nei pressi delladial Piano-Calcio è stato riil cadavere di un.Sconosciute le generalità: si tratterebbe di untetto. Al momento non si conoscono le cause della morte, che potrebbe essere stata causata da un malore: l’non sarebbe stato investito da un treno.Il cadavere è stato portato all’obitorio dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Nei prossimi giorni prevista l’autopsia per stabilire la ragione del decesso.Indagano i carabinieri di Martinengo.