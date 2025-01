Chietitoday.it - Cittadella giudiziaria, "nessun blitz, è il Comune di Chieti che governa il territorio, andava coinvolto" [FOTO]

Leggi su Chietitoday.it

sul San Camillo, che merita un utilizzo in linea con la sua storia, il suo valore e la vocazione espressa. In merito alla localizzazione della, esistono progetti, interlocuzioni, opere e intese in cammino già dal 2021 per concentrare nel centro storico il Polo.