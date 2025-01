Fanpage.it - Chi è l’uomo che vuole comprare TikTok, MrBeast: “Ho un’offerta”

Il 19 gennaio scatta il ban dinegli Stati Uniti. La piattaforma avrà solo due opzioni: vendere o chiudere. Non è chiaro, dal punto di vista tecnico, come il governo farà rispettare il blocco. Il futuro del social network nato in Cina verrà deciso da Donald Trump ma intanto sembra esserci una cordata di imprenditori pronti a comprarlo.