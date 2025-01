Trevisotoday.it - Champions Cup, sfida decisiva per il Benetton: svelata la formazione

Leggi su Trevisotoday.it

Tutto pronto per l'ultimo atto del girone eliminatorio della European RugbyCup 2024/2025. IlRugby, reduce dal k.o. di misura in trasferta a Bristol, va in scena per la giornata conclusiva del gruppo diCup. I Leoni, inseriti nella Pool 2 insieme agli inglesi di Bath.