C'è posta per te stasera su Canale 5, ospiti ed anticipazioni della seconda puntata di sabato 18 gennaio 2025

Dopo il boom di ascoltiprima, C’èper te di Maria De Filippi torna in prime time su5 con laattesissima. Come sempre al centro del programma storie di vita comune di amore, perdono e tradimenti. Scopriamo insieme lee gliprotagonistidi18.C’èper Te1818dalle ore 21.27 appuntamento con ladi C’èper te, il people show condotto da Maria De Filippi in prima serata su5. Il people show è pronto a raccontare storie di persone comuni regalando ai telespettatori emozioni, ma anche momenti di commozione e risate. A narrare le vicende con delicatezza, rispetto e amorevolezza la conduttrice e ideatrice del format Maria De Filippi, sempre capace di instaurare un’empatia unica con i protagonisti e con il pubblico.