C’è la domenica ecologica Tutti a pulire il quartiere

PERUGIA - Una. E’ l’iniziativa in programma dedicata alla cura del territorio e dei beni comuni, in collaborazione con l’Associazione Case Bruciate. L’appuntamento – completamente gratuito e aperto ai cittadini di Perugia - è fissato per domani 10:15 in via Raffaele Omicini. Possono partecipare cittadini di ogni età e condizioni sociale, intenzionati a prendere parte a un’iniziativa civica finalizzata alla rigenerazione della zona: i partecipanti saranno coinvolti in attività di cleanup e - dotati di guanti e pinze – interverranno nell’area, liberandola da mozziconi, residui e rifiuti. Senza dimenticare di sensibilizzare la popolazione, accogliendo suggerimenti e proposte da tradurre in nuove iniziative. Ai partecipanti non sono richiesti adempimenti di sorta ma solo di iscriversi all’evento nell’apposita App di Retake: gli strumenti per la raccolta (guanti, pinze e sacchetti) saranno forniti dalla stessa fondazione.