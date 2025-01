Anteprima24.it - Cautano saluta il brigadiere Roberto Pasquariello: festa e riconoscimenti per il suo pensionamento

Tempo di lettura: 2 minutiDopo dodici anni di servizio dedicato alla comunità, il, pilastro della stazione dei Carabinieri di, si congeda dal servizio attivo per godersi la meritata pensione.Un evento significativo, celebrato con un pranzo conviviale tra colleghi, autorità e amici, per ringraziarlo del suo instancabile impegno e della sua profonda umanità. Durante la cerimonia, il maresciallo del comando locale ha dedicato aun toccante discorso, sottolineando il valore del suo operato. “Ci mancheranno il tuo squillante ‘buongiorno’ e quella disponibilità verso colleghi e popolazione che hanno sempre contraddistinto la tua carriera. Sei stato un esempio di appartenenza all’Istituzione e spirito di sacrificio,” ha scritto in una lettera.