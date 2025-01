Ilgiorno.it - “Casette” distrutte, identificati 7 vandali

Le telecamere hanno fatto il loro dovere, gli accertamenti sono conclusi e sono tuttigli adolescenti, 7, che nei giorni di "Melzo Natale"zzarono alcune delle “” degli allestimenti in piazza. A loro carico partiranno, in questi giorni, le denunce alla Procura presso il Tribunale dei minorenni. I fatti risalgono alla metà di dicembre, quando un gruppo di ragazzi fu protagonista di un raid notturno contro le "" del villaggio natalizio allestito in piazza, imbrattò con bombolette gli allestimenti e danneggiò in particolare la postazione della Pro Loco. Le videocamere di sorveglianza avevano restituito le immagini, "ora - così il comandante della polizia locale Ugo Folchini - abbiamo gli elementi necessari a procedere". Una linea "della fermezza" adottata dall’amministrazione comunale e dalla polizia locale ormai da tempo, anche a seguito di numerosi, nel tempo, episodi dismo.