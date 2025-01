Arezzonotizie.it - Caro rc auto, balzo del 14 per cento ad Arezzo. I prezzi

Leggi su Arezzonotizie.it

Brutte notizie per gli aretini al volante. Cresce ancora il costo delle assicurazioni. A calcolare l'impennata è stato l'Osservatorio di Facile.it. Secondo il report nella regione le tariffe Rccontinuano a crescere e a dicembre 2024, per assicurare un veicolo a quattro ruote in.