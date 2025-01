Perugiatoday.it - Calcio serie C, il Perugia prepara la svolta. Zauli: "Gubbio importante per la continuità"

Leggi su Perugiatoday.it

I due risultati positivi di inizio 2025, ovvero il pari con la Spal (non esente da rimpianti) ed il successo seppur sofferto con il Carpi hanno prodotto l'effetto di risistemare almeno parzialmente la classifica.Ilsi trova in piena zona playoff, obbiettivo dichiarato per questa.