Oasport.it - Calcio femminile: la Lazio domina sul campo del Napoli in Serie A. Le biancocelesti vincono 0-4

Tutto facile per lanell’unico anticipo del sabato valido per la quindicesima giornata dellaA 2024-2025 di. Le aquilotte hanno infatti passeggiato in casa del, vincendo per 0-4 e salendo così a quota tredici punti in classifica.A sbloccare il tabellino ci pensa la solita Piemonte che, dopo undici giri di orologio, con un destro potente da centro area insacca la sfera nell’angolino. Le ospiti, in totale controllo delle operazioni, dilagheranno poi nelle battute finali della prima frazione prima con Castiello (40?), abile a inserirsi sfruttando l’assist di Le Bihan, poi con Goldoni grazie ad una mortifera ripartenza.Nella ripresa ci sarà spazio anche per il poker, calato ancora da Castiello su ribattuta di Bacic, ciliegina sulla torta di un matchto in lungo e in largo, il cui responso relega la compagine partenopea in zona critica, ovvero a 6 punti, con sole due lunghezze di vantaggio rispetto al fanalino di coda Sampdoria.