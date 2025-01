Oasport.it - Calcio femminile: Juventus-Roma è il piatto forte della quindicesima di Serie A, l’Inter sfida il Como

Leggi su Oasport.it

Nuovo fine settimana, nuovo imperdibile big match nellaA 2024-2025 di. Ilgiornata numero quindici del massimo Campionato italiano sarà ormai la “classica” che vedrà confrontarsi, ovvero le due squadre che più hanno dominato negli ultimi anni.Da una parte ci sarà la Vecchia Signora, lanciata più che mai verso la conquista del quinto scudettosua storia e al momento in vetta in solitaria in testa alla classifica con ben sette punti di vantaggio rispetto alla prima inseguitrice,. Dall’altra invece ci sarà la compagine giallorossa, attualmente protagonista di una stagione tra alti e bassi, in cui non è mai riuscita a trovare quella continuità necessaria per competere per il primo posto. Entrambe le squadre sono comunque forgiate dal successo infrasettimanale in Coppa Italia, dove hanno regolato rispettivamente Lazio e Napoli.