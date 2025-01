Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza. Anticipo per l’Fcr Forlì, arriva il Sant’Agostino

Fcrin campo oggi (ore 18) all’Antistadio 1 contro il S. Agostino, nell’della 21ª giornata di. Reduci dal beffardo 2-2 di Osteria Grande – vittoria sfumata al 95’ –, i biancorossi di Muccioli, esattamente a metà classifica, vogliono rifarsi coi ramarri, che inseguono a una lunghezza eno da due ko di fila, ma ripropongono in attacco bomber Cazzadore – al rientro dalla squalifica –, mattatore all’andata con una faraonica tripletta. Abiurato ogni sogno di gloria, entrambe le compagini non possono permettersi di steccare l’appuntamento, pena il rischio di essere risucchiate nelle spire della zona playout. Tra i forlivesi marcheranno visita Lupattelli, Mantovani, Fiumi e Sango (infortunati), oltre a Zabre e Marzocchi (squalificati); out anche Morgagni e Damiano per scelta tecnica.