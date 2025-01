Liberoquotidiano.it - Buon Lavoro Marina Terragni

Roma, 18 gennaio 2025 – Auguriamo, nuova Garante Nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Siamo convinte che una femminista indomita come lei possa segnare una svolta nella lotta contro l'uso della Pas e dei suoi succedanei nei tribunali civili, come strumento per negare la violenza sulle donne, sulle bambine, sulle ragazze. La Pas, sindrome di alienazione parentale, è un costrutto psico-giuridico privo di fondamento usato per togliere i figli alle madri, accusate di voler allontanare i bambini dai padri per pura malvagità. Quando una bambina o un bambino che hanno assistito in famiglia a sopraffazione e violenza temono e rifiutano il padre, il terrore e la ripulsa vengono addebitati alla madre, giudicata disfunzionale, manipolatrice, fusionale.