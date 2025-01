Ilgiorno.it - Brugherio, si schianta contro un’auto ferma: 74enne in ospedale

(Monza e Brianza), 18 gennaio 2025 - Schianto in città. Ieri alle 17.45 in via Andreani aun Wolkswagen Caddy condotto da un uomo di 59 anni residente ain paese è finitoun veicolo fermo, una Fiat 500, condotta e di proprietà un uomo di 74 anni pure lui residente in paese. Il conducente della Fiat 500 ha riportato lesioni ed è stato trasportato in codice giallo da un’ambulanza all’di Vimercate. Sono in corso accertamenti da parte della polizia locale di