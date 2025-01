Laverita.info - Breton «sfregia» l’Ue per i soldi della finanza

Leggi su Laverita.info

L’ex commissario, padre del Dsa e nemico dei conflitti di interessi di Musk, diventa consulente di Bank of America a quattro mesi dal termine dell’incarico istituzionale. Le regole di Bruxelles prevedono che debbano passare due anni, ma non valgono per tutti.