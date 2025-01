Abruzzo24ore.tv - Blitz dei Carabinieri in Casa di Riposo: Scoperti Ospiti in Eccesso e Irregolarità!

Chieti - Ladidi Chieti ospitava 14 persone invece di 7, con gravistrutturali. Il Comune ha dato trenta giorni per metterla in regola. Unadia Chieti, che aveva l’autorizzazione a ospitare sette anziani, è finita sotto inchiesta dopo che idel NAS hanno scoperto che la struttura ne ospitava ben 14. Durante il sopralluogo, sono emerse anche altre, come la presenza di due camere con tre posti letto ciascuna, non conformi alla normativa. Inoltre, il bagno del primo piano non risultava attrezzato per persone non autosufficienti. A seguito di queste, il sindaco Diego Ferrara ha emesso un’ordinanza per sanare la situazione, concedendo un termine di 30 giorni. In caso di mancato rispetto delle disposizioni, la struttura potrebbe subire la revoca dell'autorizzazione e multe fino a 9mila euro.