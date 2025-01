Oasport.it - Biathlon, IBU Junior Cup Jakuszyce 2025: nelle mass start 60 Brocchiero seconda e Ratschiller quinto

Arriva un podio per l’Italia nella tappa di, in Polonia, dell’IBUCup 2024-di60 andate in scena nella giornata odierna Francescanella 9 km femminile, con Astrid Plosch quarta, mentre nella 12 km maschile il miglior azzurrino è Felix.Nella 9 km60 femminile l’epilogo arriva in volata, con la tedesca Lea Zimmermann (un errore al tiro) che vince in 25’15?0, bruciando sul traguardo per appena 0?8 l’azzurrina Francesca, perfetta al poligono (20/20), mentre completa il podio l’altra teutonica Alma Siegismund (anche per lei nessun errore), terza a 2?9.Resta ai piedi del podio un’altra azzurrina, Astrid Plosch (19/20 sui quattro poligoni), quarta a 19?2, mentre Sara Scattolo, con quattro bersagli mancati, termina decima a 1’04?8, proprio davanti a Fabiana Carpella (4 errori anche per lei), 11ma a 1’10?0.