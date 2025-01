Tuttoandroid.net - Belle foto, design iconico e software curato: Nothing Phone (2a) è in super offerta

Leggi su Tuttoandroid.net

Questo ottimo smartdi fascia media è ora disponibile ad un altrettanto ottimo prezzo in, da non lasciarselo scappare se non volete spendere più di 260€.L'articolo(2a) è inproviene da TuttoAndroid.