Sport.quotidiano.net - Basket serie a2: una domenica speciale. Fortitudo, tutto è pronto per l’omaggio a Ruben Douglas

Leggi su Sport.quotidiano.net

Appuntamento domani alle 17,20 con la celebrazione e il ritiro della maglia di(nella foto) e poi palla a due alle 18 per la sfida con Piacenza. Unaper la. L’arrivo in città dei familiari diche regalò ai colori biancoblù il secondo scudetto e il riconoscimento della società del presidente Stefano Tedeschi per un giocatore che ha contrassegnato una stagione importante per la, con relativo ritiro della maglia. Così se in campo lacercherà di battere Piacenza, dall’altra la società e il suo popolo vogliono vivere a pieno un appuntamento storico. In campo ci sarà da registrare l’esordio di Donte Thomas, appena arrivato sotto le Due Torri per sostituire l’infortunato Kenny Gabriel e deciso a ritagliarsi fin da subito spazi importanti nello scacchiere tattico di coach Attilio Caja.