Auto elettrica ai poliziotti del Niguarda

La primadella Questura di Milano sarà utilizzata dagli agenti in servizio al posto di polizia del, recentemente nominato ospedale olimpico nell’ambito dei Giochi invernali Milano-Cortina 2026 e quindi ritenuto un obiettivo strategico. La macchina è stata consegnata simbolicamente ieri mattina dal dirigente del commissariato Greco Turro Carmine Mele al direttore generale del centro clinico Alberto Zoli (nella foto), "nell’ottica di una consolidata collaborazione con il personale sanitario in servizio presso la struttura", si legge in una nota di via Fatebenefratelli. L’assegnazione fa da prologo a un rafforzamento del servizio di vigilanza garantito daidi via Perotti (cinque quelli di stanza al), che dal 27 gennaio copriranno i turni 24 ore su 24.