Lanazione.it - Auto a fuoco in Fi-Pi-Li, il conducente riesce a salvarsi

Pisa, 18 gennaio 2025 –in Fi-Pi-Li. Paura intorno alle 9 di questa mattina, 18 gennaio, per l’incendio nel quale è stata coinvolta una macchina che stava procedendo sulla strada di grande comunicazione in direzione mare. Ilsi è reso conto del principio di incendio ed è riuscito a fermare il mezzo nell'area di sosta. Il personale dei vigili deldi Pisa ha messo in sicurezza l’e i luoghi dell'intervento. Sul posto AVR e Polizia Stradale. L’incidente non ha avuto gravi ripercussioni sul traffico.