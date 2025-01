Feedpress.me - Australian Open: Sonego approda agli ottavi di finale

Leggi su Feedpress.me

Per la prima volta in carriera, Lorenzoalla seconda settimana in un torneo dello Slam. Il 29enne tennista torinese, numero 55 del ranking Atp, si è infatti qualificato per glididell’, primo Slam stagionale in corso sui campi in cemento di Melbourne Park. L’azzurro ha superato in rimonta al terzo turno l’ungherese Fabian Marozsan, 59esimo della classifica.