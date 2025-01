Feedpress.me - Australian Open: Sonego approda agli ottavi di finale, eliminato Musetti

Si ferma al terzo turno il cammino di Lorenzo. L’azzurro è stato battuto in quattro set dallo statunitense Ben Shelton che si è imposto col punteggio di 6-3 3-6 6-4 7-6.Shelton sfiderà il francese Gael Monfils. Va meglio ache, per la prima volta in carriera,alla seconda settimana in un torneo dello Slam. Il 29enne tennista torinese, numero.