Australian Open Sonego agli ottavi di finale e Musetti eliminato

(Adnkronos) – Lorenzodidegli2025, Lorenzo. Il piemontese oggi 18 gennaio supera l’ungherese Fabian Marozsan per 6-7 (3-7), 7-6 (8-6), 6-1, 6-2 in 3h16? guadagnandosi l’accesso alla seconda settimana., invece, cede in 4 set allo statunitense Ben Shelton.ribalta il match nel secondo set ponendo le basi della rimonta. Prima annulla tre pesantissime palle break, poi cancella 3 set-point nel tie-break e si prende il secondo parziale con 5 punti consecutivi. Da lì in poi, strada in discesa: Marozsan esce dalla partita e raccoglie solo 3 game complessivi alzando bandiera bianca.affronterà lo statunitense Learner Tien, proveniente dalle qualificazioni, che ha avuto la meglio sul francese Corentin Moutet per 7-6 (12-10), 6-3, 6-3.