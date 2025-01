Sbircialanotizia.it - Australian Open, Sonego agli ottavi di finale e Musetti eliminato

Il piemontese batte Marozsan, il toscano out contro Shelton Lorenzodidegli2025, Lorenzo. Il piemontese oggi 18 gennaio supera l'ungherese Fabian Marozsan per 6-7 (3-7), 7-6 (8-6), 6-1, 6-2 in 3h16' guadagnandosi l'accesso alla seconda settimana., invece, cede in 4 set allo statunitense Ben Shelton. .L'articolodiè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.