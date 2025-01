Feedpress.me - Australian Open: Sinner versione schiacciasassi, Sonego non si ferma più. Eliminati Musetti e Paolini

Leggi su Feedpress.me

Il numero uno al mondo fa già la voce grossa. Jannikvola agli ottavi di finale degli. Battuto in tre set lo statunitense Marcos Giron 6-3, 6-4, 6-2 in due ore esatte di gioco. A fine match, l'altoatesino ha parlato del suo percorso a Melbourne. Le altre gare Sial terzo turno il cammino di Lorenzoagli. L’azzurro è stato battuto in quattro.