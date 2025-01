Sbircialanotizia.it - Australian Open, niente da fare per Paolini: eliminata da Svitolina

Finisce il sogno di Jasmine, numero 4 del mondo, a Melbourne. L'ucraina vince in rimonta 2-6 6-4 6-0 e avanza nel torneo Finisce al terzo turno degliil sogno di Jasmine. L’azzurra, numero 4 del mondo, è stata battuta in rimonta da Elina(2-6 6-4 6-0) in un match che sembrava .L'articolodaperdaè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.