Oasport.it - Australian Open 2025, risultati tabellone femminile 18 gennaio: Paolini ko, Swiatek passeggia, avanzano Rybakina e Navarro

Si completa il novero delle sedici sopravvissute degli. Una rosa in cui non c’è Jasmine, ko dopo essere crollata nel terzo set con Elina Svitolina, che avrà contro Veronika Kudermetova capace di superare comodamente Beatriz Haddad Maia: quello dell’azzurra resta l’upset più grande della giornata.Poiché la numero 2 al mondo Igacontinua are. Ci si attendeva un match più equilibrato con Emma Raducanu, ma la britannica ha sbagliato tanto per stare al ritmo della sua avversaria. Risultato: 6-1 6-0 in 70 minuti e polacca agli ottavi con la tedesca Eva Lys, numero 128 al mondo e lucky loser, che supera in tre set Jacqueline Cristian e proverà a fare resistenza a. Difficile, molto difficile.Sopravvive Emmain quello che poteva essere il match più interessante di questo terzo turno; Ons Jabeur ha fatto la sua parte nel rendere interessante la partita, ma alla lunga la freschezza della statunitense è venuta fuori.