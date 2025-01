Oasport.it - Australian Open 2025: Alcaraz e Djokovic, ultima tappa prima dello scontro. In campo anche Sabalenka e Gauff, tanta Italia nei doppi

Siamo già al giro di boa degli. Da domani iniziano gli ottavi di finale, sia per il tabellone maschile che femminile: ormai si respira l’aria della fase finale, con i grandi nomi che sono ormai sempre più vicini a scontrarsi.Come Carlose Novak, ad un solo passo dalla loro attesissima sfida nei quarti di finale. Per ognuno c’è un ostacolo da superare con le proprie insidie: l’iberico se la vedrà con Jack Draper, sì stanco dopo il match infinito con Aleksandar Vukic ma che potrà giocarsela senza pressioni, mentre per il serbo c’è Jiri Lehecka, al momento ancora imbattuto in questo.Alexander Zverev ritroverà invece Ugo Humbert a pochi mesi di distanza dalla finale di Parigi-Bercy: nella cornice indoor finì con uno 6-2 abbastanza rapido, ma il francese potrebbe avere qualche energia in più visto il ritiro di Arthur Fils al terzo turno.