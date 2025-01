Liberoquotidiano.it - Attentato a Tel Aviv, ambulanze e polizia sul luogo dell'accoltellamento: diversi feriti

Leggi su Liberoquotidiano.it

Forze'ordine esul'attacco con coltello a Tel, dove un 19enne identificato come Salah Yahye, originario di Tulkarem in Cisgiordania, ha ferito diverse persone di cui una gravemente. Il giovane, entrato illegalmente in Israele, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Secondo la, l'è stato un attacco terroristico.