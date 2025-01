Bubinoblog - AMICI 24: MARIA DE FILIPPI OSPITA UN CO-CONDUTTORE DI SANREMO 2025 E UN CANTANTE

Il 19 gennaio alle ore 14.00 su Canale 5,Deconduce un nuovo appuntamento del talent show “”.A giudicare la gara di canto iltv prossimo ad affrontare la nuova edizione del Dopo Festival die a co-condurre la serata finale di sabato 15 febbraio: Alessandro Cattelan.A giudicare la gara di ballo l’amatissima ballerina etoile del teatro dell’Opera di Roma Rebecca Bianchi, che si esibisce anche sul palco con Javier Rojas in uno stralcio passionale e struggente della Carmen di Bizet.A giudicare la gara inediti i rappresentati di 4 network radiofonici: Filippo Ferraro per RDS, Luigi Provenzani per Radio Zeta, Beppe Cuva per Radio Subasio e Adriano Petro per Radio KissKiss.Superospite in studio uno degli artisti più amati del momento Alfa, che si esibisce con il suo ultimo singolo “Il filo rosso”.