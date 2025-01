Quotidiano.net - Altro flop di SpaceX. Esplode la capsula, detriti sui Caraibi

In meno di due anni, un’altra pioggia digenerati dall’esplosione di unaStarship è caduta nell’oceano Atlantico, nella zona dei. È accaduto nell’ultimo test della nave diprogettata per i futuri voli verso la Luna e Marte e forse candidata a strappare al grande razzo della Nasa, lo Space Launch System, il ruolo di taxi spaziale del programma Artemis per il ritorno alla Luna, come comincia a temere buona parte del mondo della ricerca. È letteralmente una nuova corsa allo spazio quella dei privati, e soprattutto delladi Elon Musk, che da tempo ha in atto una sorta di braccio di ferro con l’agenzia statunitense responsabile della sicurezza dei voli, compresi quelli spaziali, la Federal Aviation Administration (Faa). Più volte, per esempio, Musk ha definito inutili le richieste della Faa in materia di sicurezza e di tutela ambientale, lamentandosi per i ritardi che imponevano al suo programma di voli.