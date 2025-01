Ilpescara.it - All’Istituto alberghiero "De Cecco" un open day su "Legumi e Cereali della tradizione"

Leggi su Ilpescara.it

È previsto domenica 19 gennaio, alle ore 17, negli spazi dell’officina del gusto dell’istitutoIpssar ‘"De" di Pescara, in via dei Sabini, lo specialday su "".«Gliday», ricorda la dirigente Alessandra Di Pietro, «sono promossi per.