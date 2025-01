Lecceprima.it - Allerta arancione, rischio temporali: chiusi parchi e cimitero comunale

Leggi su Lecceprima.it

LECCE – Scatta l’meteoper tutta l’area meridionale della Puglia – in sostanza, per le province di Lecce, Brindisi e Taranto – e si corre ai ripari. Il messaggio didella Protezione civile regionale ha validità a partire dalle 14 di oggi, sabato 18 gennaio e per le.