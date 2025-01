Lanazione.it - Alberti ’bacchetta’ il collega Frugoli: "Critiche ingiuste verso Pd e Cgil"

"Al prossimo consiglio comunale il confronto sia davvero aperto e il linguaggio trovi misura e rispetto". Lo dice il consigliere comunale Stefano. "Le recenti affermazioni del capogruppo della Lega di Massa sono un concentrato di bizzarre idee e imbarazzanti accuse. Ultime in ordine di tempo, nella spericolata e stonata litania definisce labraccio armato della sinistra sprecona, il fenomeno dell’immigrazione un’invasione e il Pd, in Regione, impegnato a penalizzare la nostra città. Se il Pd fosse stato contrario, sarebbe stata possibile l’approvazione del co-finanziamento pari a 5 milioni di euro da parte della Regione per realizzare la nuova Casa Ospedale e di Comunità della nostra città? In tutta evidenza no. Il Pd si è battuto ed ha sostenuto in Europa la misura del Pnrr, le cui risorse sono essenziali anche per la nostra città, mentre altre forze politiche esprimevanoe contrarietà" "Mi preme sottolineare – prosegue – la gravità delle accuse e dellerivolte allache, avendo chiesto di intervenire al prossimo consiglio comunale convocato il 24 gennaio, in seduta aperta per discutere due risoluzioni: sul riconoscimento dello Stato di Palestina, e l’adesione all’appello delle città a favore del trattato di proibizione armi nucleari.