Lapresse.it - Agrigento Capitale della Cultura 2025, Mattarella: “Sfida per accrescere opportunità”

Il presidenteRepubblica Sergioha aperto la cerimonia di inaugurazione dell’anno di, al teatro Pirandello. “Uno degli intenti per, in questo, è quello di non essere soltanto lo spettacolare palcoscenico, ma di costituire sollecitazione e spinta per tante altre realtà italiane. E’ unaperledove oggi si sono ridotte. Una voce che afferma che le periferie sono anch’esse motori die di progettualità. Questa lache il nostro tempo ci presenta.deve parlare al resto del Paese e all’Europa di cui è parte”, ha detto il Capo dello Stato.