Abruzzo24ore.tv - Aggressione in supermercato, senegalese denunciato per resistenza e rifiuto di identità

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Pescara - Un uomo di 31 anni, di origini senegalesi, è statodopo aver aggredito un carabiniere in undi Torino. L'incidente è avvenuto quando l'uomo, in evidente stato di ebrezza, insieme a un connazionale, ha iniziato a infastidire i clienti del negozio. All'arrivo dei militari, il 31enne ha rifiutato di fornire le proprie generalità e ha spinto uno dei carabinieri nel tentativo di scappare, ma è stato rapidamente bloccato. Entrambi sono stati identificati e multati per ubriachezza molesta, con l'aggressorepera pubblico ufficiale edi identificarsi. leggi tutto