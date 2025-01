Fanpage.it - Aggredisce un barista e prende a morsi un Carabiniere a Mantova: arrestato 23enne

Leggi su Fanpage.it

Unè statodopo che ha minacciato unche lo stava mandando via dal locale e aggredito con calci, pugni edue Carabinieri intervenuto per fermarlo. Per i militari sette giorni di prognosi.