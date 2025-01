Bresciatoday.it - Addio a Roberto, una vita spesa per salvare gli altri insieme al suo pastore tedesco

Leggi su Bresciatoday.it

È una triste giornata quella che si vivrà oggi a Torbole, con la cittadina gardesana che darà l’Mandelli, scomparso a 69 anni lo scorso 16 gennaio. Un uomo buono e generoso, sempre pronto a mettersi in prima linea per gli: non si tratta di una frase di circostanza, ma di una.