Europa.today.it - Accoltella i passanti in strada a Tel Aviv: l'aggressore 19enne ucciso dalla polizia

Leggi su Europa.today.it

Attacco armato a Tel, dove un giovane si è scagliato suicon un coltello ferendo diverse persone tra cui un uomo di 30 anni attualmente in condizioni critiche. L'aggressione, descritta inizialmente come una sparatoria, è avvenuta in via Levontin e il responsabile è stato.