Lecceprima.it - A ottobre spuntarono quasi 4mila dosi di cocaina in una campagna: i carabinieri risalgono al presunto spacciatore

Leggi su Lecceprima.it

TRICASE – Pedinamenti e appostamenti notturni per risolvere il mistero.di, per oltre 8 etti, erano state trovate anelle campagne di Tricase, in direzione della costa. Isono riusciti a risalire al. Cosimo Vessio, un 37enne di.